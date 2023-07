Betrunkener rasiert mit seinem Auto Gartenzaun ab

Ein Autofahrer verliert in der Nacht zum Sonntag in Illerrieden die Kontrolle über seinen Fiat Panda. Die Ursache für den Unfall ist schnell gefunden.

In der Nacht zum Samstag hat ein Autofahrer in Illerrieden einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Der 52-Jährige war gegen 23 Uhr in der Vöhringer Straße in Richtung Dorndorf unterwegs, berichtet die Polizei. Auf Höhe des Hölderlinweges kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fiat Panda überquerte den Gehweg, überfuhr ein Verkehrsschild und rasierte mehrere Zaunfelder des dortigen Grundstücks ab. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Zaun und am Auto entstand ein Schaden von je 2500 Euro, am Verkehrsschild in Höhe von 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine starke Alkoholisierung des Fahrers fest. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein beschlagnahmt. (AZ)