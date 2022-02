Illerrieden hat einen neuen Partner für den Betrieb des Gasnetzes

Der Illerrieder Bürgermeister hat einen neuen Konzessionsvertrag unterschrieben. Wie schon beim Stromnetz setzt die Gemeinde auf eine Tochterfirma der EnBW.

Nun ist es offiziell: Neuer Partner der Gemeinde für den Betrieb des Erdgasnetzes in Illerrieden ist die Netze Regional GmbH. Mit seiner Unterschrift unter dem Konzessionsvertrag besiegelte Bürgermeister Jens Kaiser am Mittwoch die Zusammenarbeit für die kommenden 20 Jahre. Dies hatte der Gemeinderat im vergangenen Oktober nahezu einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen. Mit der Netze Regional war nach Angaben der Gemeinde seinerzeit nur ein Bewerber angetreten.

Netze Regional ist eine Tochtergesellschaft der EnBW

Der künftige Gasnetzbetreiber Netze Regional ist Teil des EnBW-Konzerns. Wie die Gemeinde Illerrieden weiter mitteilt, übernimmt die Netze BW die betrieblichen Aufgaben. Das ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft der EnBW und größter Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg mit entsprechender Erfahrung auch im Bereich Erdgas. Das Stromnetz in Illerrieden wird bereits von der Netze BW betrieben. Zudem bietet der neue Gasnetzbetreiber für den Ortsteil Dorndorf, der bisher nicht an das Gasnetz angeschlossen ist, bei ausreichender Nachfrage eine realistische Ausbauperspektive.

Der Illerrieder Bürgermeister blickt zuversichtlich auf die Energiewende

Bürgermeister Kaiser zeigt sich sehr zufrieden mit der Entscheidung: "Es ist gut zu wissen, für die kommenden Herausforderungen der nächsten Jahre, die mit der Energiewende einhergehen werden, einen starken, gut aufgestellten Partner an unserer Seite zu haben." Dieser werfe schon jetzt einen vorausschauenden Blick auf die Zukunft der Gasnetze, fügt er hinzu." So gehe die Netze BW in einem bundesweit einmaligen Modellprojekt in Öhringen in der Nähe von Heilbronn, der sogenannten "Wasserstoff-Insel", der Frage nach, wie Wasserstoff im bestehenden Erdgasnetz eingesetzt werden kann.

Bürgermeister Jens Kaiser (Zweiter von links) bei der Unterzeichnung des neuen Gaskonzessionsvertrags zwischen der Gemeinde Illerrieden und der Netze Regional GmbH. Foto: Gemeinde Illerrieden

Die Netze Regional bringe das Know-how, das technische Rüstzeug und auch die Möglichkeit der Netze BW mit, im Notfall kurzfristig regionale Kräfte zu bündeln, teilt Netze-Regional-Geschäftsführer Steffen Ringwald mit. "Wir werden unsere ganze Erfahrung und Kompetenz einbringen, um auch das Erdgasnetz in Illerrieden sicher und nachhaltig zu betreiben", sagt Daniel Jundt, Leiter Konzessionsmanagement der Netze BW. (AZ)