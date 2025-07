Probleme auf der Illertalbahn dauern bis in den Herbst – was ist mit Schwörmontag?

Seit dem Frühjahr kommt es auf der Illertalbahn Ulm–Memmingen zu Ausfällen. Anfangs waren die Probleme massiv, inzwischen betreffen sich Fahrten am späten Abend. Bis Ende Juli sollte es nach Auskunft der Deutschen Bahn zu Zugausfällen kommen. Nun teilt der Konzern abermals mit, dass sich die Einschränkungen fortsetzen. Aufgrund personeller Ausfälle im Stellwerk Gerlenhofen dauern die Probleme demnach bis voraussichtlich Sonntag, 5. Oktober, an. Auch Schwörmontag ist betroffen.

Es ist nicht die erste Verlängerung der Einschränkungen und Fahrplanänderungen auf der Strecke, die zu den am stärksten befahrenen Regionalbahnverbindungen in Bayern zählt. Bahnreisende werfen DB Regio deswegen schon länger eine Salami-Taktik vor: Nur scheibchenweise werde deutlich, wie massiv und langanhaltend die Probleme sind.

Probleme auf der Illertalbahn: Ausfälle der Deutschen Bahn bis Oktober

Der Fahrplan werde fortlaufend aktualisiert, verspricht die Deutsche Bahn. Sie setzt ersatzweise Busse ein. Die mutmaßlich größte Herausforderung wartet am Schwörmontag, 21. Juli. Der letzte Zug an diesem Tag fährt am Ulmer Hauptbahnhof um 21.17 Uhr ab, später verkehren Ersatzbusse. Eine Fahrt beispielsweise nach Illertissen dauert dann statt 20 Minuten eine gute Stunde.

Zumindest abschnittsweise setzt die Deutsche Bahn mehr Fahrzeuge ein als an anderen Abenden. „Wir bieten aufgrund des Schwörmontags mehr Busse zwischen Ulm und Senden beziehungsweise Weißenhorn an. Die Kapazitäten orientieren sich dabei an den Fahrgastzahlen der vergangenen Jahre“, teilt eine Sprecherin mit.