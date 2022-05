Illertiissen

12:00 Uhr

Seit 30 Jahren macht der Kunstzirkel die Stadt bunter

Unter der Koordination von Ausstellungsleiter Klaus Greck - im Bild mit Brigitte Leykauf und Angelika Hörmann (rechts) - haben 21 Künstlerinnen und Künstler Bilder und Exponate in der Schranne aufgebaut.

Plus Am Wochenende feiert der Illertisser Kreis in der Schranne mit Ausstellung, Vernissage, Laudatio, Bürgern und Ehrengästen. Es gibt viel Neues zu entdecken.

Von Regina Langhans

Auf den Kunstzirkel kann die Stadt Illertissen zählen, wenn es darum geht, irgendwo Farbe reinzubringen oder einer Aktion Glanz aufzusetzen. Vor 30 Jahren haben sich Künstlerinnen und Künstler mit Pinsel und Farbe oder anderen Werkstoffen aus Freude an ihrem Tun zusammengeschlossen. Dies soll Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, mit einer Kunstausstellung in der Historischen Schranne in Illertissen gefeiert werden.

