100 Betten im Gründerzentrum: Illertissen will gegen geplante Asylunterkunft klagen

1600 Quadratmeter, gepflegter Zustand, Bodenbelag aus Laminat und Stein, getrennte Toiletten für Damen und Herren, Küche oder Aufenthaltsraum auf zwei Stockwerken, Preis auf Anfrage, provisionsfrei für Mieter. So wird das frühere Gründerzentrum Illertissen in der Wilhelm-Walker-Straße 20 im Portal immonet.de beworben. Doch es gibt bereits Pläne, was mit dem Gebäude geschehen soll. Mit Büros haben diese Pläne nichts zu tun, das Landratsamt will 100 Geflüchtete in dem Haus unterbringen. Bei Nachbarinnen und Nachbarn weckt das Vorhaben Ängste. Die Stadt Illertissen plant eine Klage, um das Projekt zu verhindern.

