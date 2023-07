Illertissen

vor 17 Min.

100 Jahre Kolleg: Das "Oxford des Illertals" feiert Geburtstag

Plus Das Gymnasium in Illertissen feiert sein Jubiläum standesgemäß. Bischof Bertram Meier erinnert an die Leitsätze, die auch heute im Schulalltag lebendig sind.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

In goldenen Lettern steht geschrieben, was den Geist des Kollegs der Schulbrüder auch in den kommenden Jahren prägen wird: "Traditionem respicientes progredimur" (lateinisch: Indem wir die Tradition bewahren, schreiten wir voran). Das Motto auf dem neuen Band für die Kollegsfahne fasst alles zusammen, was sowohl im Gottesdienst als auch im anschließenden Festakt zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Kollegs der Schulbrüder Illertissen zum Ausdruck kam.

Mit den mächtigen Klängen der Ouvertüre zur Missa Katharina begleitete das Schulblasorchester den Einzug von Bischof Bertram Meier, Weihbischof Florian Wörner und den Konzelebranten, und über zutiefst beeindruckende Beiträge der Chorkids, des Kammer Kolleg Orchesters bis zum Finale aus Jacob de Haans Festmesse wurde der Gottesdienst zu einem Erlebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen