Illertissen

vor 52 Min.

100 Jahre Kolleg: Musikalische Glanzpunkte zum zweiten Teil der Jubiläumsfeier

Die beiden Streichergruppen „happy college orchestra“ und „KammerKollegOrchester“ in gemeinsamem Spiel vor dem von großem Publikum belagerten Kollegscampus in Illertissen.

Plus Das Schulfest am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen zieht Alt und Jung in seinen Bann. Es erklingen Chor- und Instrumentalvorträge auf hohem Niveau.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

100 Jahre Kolleg der Schulbrüder Illertissen – ein solches Jubiläum verdient es, nicht „nur“ mit den offiziellen Feierlichkeiten wie Gottesdienst und Festakt, sondern auch mit Jubel und Trubel in aller Öffentlichkeit gewürdigt zu werden, eben mit der gesamten Schulfamilie. So waren dann auch am Freitagnachmittag im weiten Umkreis des Kollegs alle Parkplätze und Wiesen belegt und die Fahrräder sammelten sich in dem dazugehörigen Bereich, als das Schulfest Klein und Groß, Alt und Jung in seinen Bann zog.

Der gesamte Kollegscampus und eine Reihe von Schulsälen waren gut drei Stunden lang geradezu belagert - von den Verpflegungsständen über die Vorführ- und Spielflächen bis hinauf beispielsweise in den Chemiesaal, den man ansonsten nicht unbedingt freiwillig aufsucht. Mehr als vierzig Punkte umfasste der Programmwegweiser und nirgends brauchten sich die Veranstalter über mangelnden Besuch zu beklagen, im Gegenteil. Noch vor einsetzender Dämmerung startete das Open-Air-Konzert vor dem Hauptportal. Damit war schönste Festival-Atmosphäre geboten, wie es Schulleiter Franz Kögel in seiner Begrüßung ausführte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen