15-Jähriger macht nachts eine Radtour nach Bellenberg

Die Polizei entdeckt in der Nacht einen Jugendlichen auf dem Fahrrad. Seine Eltern wüssten davon, sagt der 15-Jährige. Die Polizisten fragen trotzdem nach.

Einer Streife der Polizei Illertissen ist in der Nacht zum Montag gegen 1.40 Uhr ein junger Fahrradfahrer aufgefallen. Die Beamten kontrollierten ihn und fanden heraus, dass der Jugendliche erst 15 Jahre alt ist. Seinen eigenen Angaben nach wussten die Eltern über den nächtlichen Ausflug mit dem Fahrrad in Richtung Bellenberg Bescheid. Das zweifelten die Beamten aber an.

Der 15-Jährige musste sein Fahrrad absperren und vor Ort stehen lassen. Anschließend fuhren die Beamten zusammen mit ihm zu dessen elterlichen Wohnung. Dort trafen sie seine Mutter an. Wie die Beamten bereits vermuteten, wusste die Mutter nichts von dem nächtlichen Ausflug ihres Sohnes. Der Junge hatte zudem Tabakerzeugnisse bei sich, welche die Beamten der Mutter übergaben. (AZ)