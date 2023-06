19-jähriger Kletterer stürzt von Schulgebäude ab und verletzt sich

Hausfriedensbruch ist häufig der illegale Teil dieses gefährlichen Hobbys: Ein selbst ernannter "Freeclimber" stürzt vom Dach einer Illertisser Schule.

Ein 19-Jähriger ist gegen 21.30 Uhr von einem Gebäude gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der junge Mann bezeichnet sich selbst laut Polizeiangaben als "Freeclimber". Die Freikletterer sind ohne künstliche Hilfsmittel oder Absicherung unterwegs. Die Polizei Illertissen vermeldet, dass der junge Mann die Feuerleiter eines Schulgebäudes in der Gottfried-Hart-Straße hochgestiegen war. Dort befinden sich das Kolleg der Schulbrüder und die Realschule Illertissen. Anschließend kletterte er wohl an einer Dachrinne weiter. Diese hielt seinem Gewicht jedoch nicht stand und löste sich.

Der Freikletterer wurde nach seinem Sturz in ein Krankenhaus gebracht

Der 19-Jährige stürzte dadurch laut Polizei etwa drei bis vier Meter in die Tiefe und landete auf einem Vordach. Dabei brach er sich das Sprunggelenk. Er musste mit der Drehleiter der Feuerwehr Illertissen geborgen werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Schaden an der Dachrinne ist, muss die Polizei noch herausfinden. Der "Freeclimber" wird laut Polizei eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. (AZ)