20.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall an roter Ampel

Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr in Illertissen auf ein anderes Auto auf. Die 41-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

In Illertissen ist eine 41-Jährige bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin am Montag um 16.30 Uhr auf der Staatsstraße 2031 Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung Nordstraße standen bereits einige Fahrzeuge an der roten Ampel. Die Fahrerin rollte mit ihrem Wagen langsam auf die Ampel zu. Eine hinter ihr fahrende 21-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr ihr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 41-Jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. (AZ)