24-Jährige verliert Kontrolle über Auto und kracht in Leitplanke

Eine Frau fährt auf der Autobahn A7 bei schneeglatter Fahrbahn gegen die Leitplanke. Ein Abschleppwagen muss das Fahrzeug nahe Illertissen bergen.

Eine 24-Jährige hat auf der A7 bei Illertissen am Montagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Infolgedessen krachte sie auf der schneeglatten Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam sie unverletzt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das teilt die Polizei mit.

An ihrem Auto entstand ein Totalschaden. Ein Abschleppdienst musste es daher bergen. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke wird insgesamt auf 5200 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen die 24-Jährige ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)