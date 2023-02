24 Tonnen schwerer Bagger kippt bei Holzarbeiten um

Ein Bagger rutscht bei Holzarbeiten in eine Kuhle und kippt zur Seite. Um die verunglückte Baumaschine wieder aufzustellen, kommt ein Kran zum Einsatz.

Bei Holzarbeiten im Bereich des Illerkanals in Illertissen ist ein Bagger umgekippt. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag, als ein 38-Jähriger mit seiner Arbeitsmaschine in ein Kuhle gerutscht ist. Der 24 Tonnen schwere Bagger kippte dabei zur Seite.

Kran stellt Bagger am Illerkanal wieder auf

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand bei dem Vorfall kein Sachschaden. Kraft- und Betriebsstoffe traten nicht aus. Ein Kran stellte den Bagger wieder auf. Die Polizei musste keine weiteren Maßnahmen treffen. (AZ)