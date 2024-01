25-Jähriger fährt beim Driften in Illertissen gegen Baum

Eine Streife beobachtet die Fahrmanöver auf einem Parkplatz. Als die Beamten dort ankommen, ist der Unfall schon passiert.

Beim Driften ist ein 25 Jahre alter Mann quasi vor den Augen einer Streifenbesatzung gegen einen Baum gefahren. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 10.000 Euro und hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr erblickte die Polizeistreife einen Audi, der auf einem Großparkplatz in Illertissen driftete. Die Streifenbesatzung fuhr umgehend hin. In der kurzen Zeit hatte der Fahrer des Audi bereits die Kontrolle verloren und fuhr gegen einen Baum. Der 25-jährige Mann wurde nicht verletzt, an seinem Auto entstand hoher Sachschaden. Der Baum wurde nur leicht beschädigt. (AZ)