25-Jähriger rastet in Illertissen aus und beißt einen Polizisten

Die Illertisser Polizei ist in der Nacht auf Dienstag zu einer hilflosen Person gerufen worden, die in einem Hausflur lag. Wie die Polizei mitteilt, traf eine Streife vor Ort einen 25-jährigen Mann an, der stark alkoholisiert und kaum wach zu bekommen war. Als der junge Mann realisierte, dass sich die Polizei um ihn bemühte, wurde er zunehmend aggressiver. Auf dem Weg in den Polizeigewahrsam beleidigte er die Beamten mehrfach. Kurz vor der Arrestzelle sperrte er sich und biss dabei einem Polizisten in den Unterarm. (AZ)