Illertissen

vor 17 Min.

27-Jähriger wird zweimal betrunken am Steuer erwischt

Ein junger Mann wird am späten Mittwochabend gleich zweimal wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei aufgegriffen.

Ein 27-Jähriger wird von der Autobahnpolizei alkoholisiert am Steuer erwischt. Wenige Stunden später wird er in Illertissen erneut aufgegriffen. Was den jungen Mann jetzt erwartet.

