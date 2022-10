29-Jähriger sticht mit Schlüssel auf 27-Jährigen ein

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Illertissen wird der Jüngere durch Stiche mit einem Schlüssel verletzt. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Streit zwischen zwei Männern in Illertissen ist eskaliert: Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 29-Jähriger und ein 27-Jähriger am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr nach einem Kneipenbesuch in Illertissen in Streit. In dem Zuge stach der Ältere laut Polizei auf den Jüngeren mit einem zunächst unbekannten Gegenstand mehrmals ein.

Der Geschädigte erlitt dadurch mehrere, teilweise stark blutende Verletzungen, aufgrund derer er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Beschuldigte wurde nach kurzer Zeit von der Polizei ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er seinen Kontrahenten mit einem Schlüssel angegriffen hatte.

Der Geschädigte konnte nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen den 29-Jährigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (AZ)