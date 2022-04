300 "Spaziergänger" laufen lärmend durch Illertissen

Auch nach Aufhebung vieler Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren noch immer zahlreiche "Spaziergänger" unangemeldet in der Illertisser Innenstadt.

Etwa 300 Personen haben am Sonntagnachmittag in Illertissen erneut an einer unangemeldeten Demonstration teilgenommen. Dem Polizeibericht zufolge trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in kleineren Gruppen auf diversen Plätzen in der Innenstadt und formierten sich schließlich zu einem Aufzug entlang der Staatsstraße 2031, also der Ulmer Straße. Die Protestierenden nutzten Trillerpfeifen und Trommeln, um auf sich aufmerksam zu machen.

Die Illertisser Polizei berichtet, sie habe nichts zu beanstanden gehabt

Der Demonstrationszug bewegte sich in nördlicher Richtung zum Kreisverkehr am Saumweg, dann gen Süden zur Hirschkreuzung. Anschließend ging es wieder gen Norden, im Bereich der Außenstelle des Landratsamts liefen die "Spaziergänger" dann aber weiter in Richtung Krankenhaus und über den Martinsplatz, Marktplatz, Spitalstraße sowie Oberer Graben zum Marktplatz. Nach etwas mehr als einer Stunde endete die Protestaktion. Während des Aufzugs sei es zu kleineren Verkehrsbehinderungen gekommen, teilt die Polizei mit. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, es habe keine Beanstandungen durch die Beamten gegeben. (AZ)