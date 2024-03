3000 Euro Schaden bei Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Illertissen

Die Polizei sucht nach dem Verursacher oder Verusacherin des Unfalls in der Memminger Straße in Illertissen.

Am Samstag ist in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr ein grauer VW auf dem Penny-Parkplatz in der Memminger Straße in Illertissen im Heck angefahren worden, der Verusacher floh. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 3000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung unter Telefon 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)