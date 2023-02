Illertissen

35 Jahre für die Lebenshilfe: Rudolf Bader, warum haben Sie das gemacht?

Plus Der Illertisser Architekt hat sich an vorderster Stelle für die Lebenshilfe Donau-Iller engagiert. Eine Zeit, in der sich das Sozialunternehmen verändert hat.

Von Thomas Vogel

Er hat mit fünf Geschäftsführern zusammen gearbeitet, war am Aufstieg der Lebenshilfe Donau-Iller von einem Elternverein zu einem mittelgroßen Sozialunternehmen mit beteiligt, das heute an 30 Standorten zwischen Illertissen und Ulm, Günzburg und Blaustein vertreten ist. „Damals hatten wir 180 Mitarbeiter, heute sind es 1125“, zieht Rudolf Bader eine erste Bilanz. Doch Zahlen seien nicht wirklich entscheidend, findet er, sondern der Entwicklung, welche die Lebenshilfe in seiner Ära eingeschlagen hat. Sie sei zwar größer geworden und dadurch ein Stück weit auch anonymer, aber eben auch sehr viel breiter aufgestellt und daher passgenauer für die Bedürfnisse ihrer Klienten: Menschen mit Behinderung.

