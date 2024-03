36-jähriger Mann belästigt 17-Jährigen in Illertisser Hallenbad

Ein 36-jähriger Mann soll einen 17-Jährigen in einem Illertisser Hallenbad mehrfach am Oberschenkel berührt haben. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise.

Zwei 17-Jährige haben am Freitagabend ein Hallenbad in Illertissen besucht. Während ihres Besuchs wurde einer der beiden nach Angaben der Polizei mehrfach und mutmaßlich vorsätzlich von einem 36-jährigen Mann am Oberschenkel berührt. Da der Mann trotz Aufforderung nicht damit aufhörte, informierten die Jugendlichen die Badeleitung.

Gegen den 36-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen sexueller Belästigung

Die Badeleitung zog schließlich die Polizei hinzu, die vor Ort alle Beteiligten antreffen und einen ersten Sachverhalt ermitteln konnte. Gegen den 36-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei Illertissen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)