5000 Euro Schaden durch Eierwurf auf Hausfassade in Illertissen

Unbekannte Personen bewerfen in Illertissen ein Einfamilienhaus mit Eiern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro und sucht Zeugen des Vorfalls.

In Illertissen haben unbekannte Täter oder Täterinnen sieben Eier auf eine Hauswand geworfen und so nach Angaben der Polizei einen Schaden in Höhe von 5000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in der Josef-Rimmele-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)