5347 Einsatzstunden: Ein anstrengendes Jahr für die Illertisser Feuerwehr

Plus Bei der Dienst- und Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Illertissen wird klar, wie oft die Helfer gebraucht werden. Es geht auch um die Nachwuchskräfte.

102 Aktive leisteten bei 257 Einsätzen im vergangenen Kalenderjahr 5347 Einsatzstunden ab - diese eindrucksvollen Zahlen stellte Kommandant Erik Riedel bei der kombinierten Dienstversammlung der Feuerwehr Illertissen mit Löschzug Betlinshausen und der Jahresversammlung des Feuerwehr-Fördervereins Illertissen vor. Dabei waren 54 Einsätze dem Bereich Brand zuzuordnen, 175 Mal wurde technische Hilfe geleistet, siebenmal waren Gefahrstoffe im Spiel und 12 Sicherheitswachen sowie 9 sonstige Hilfeleistungen kamen hinzu. Die Feuerwehrleute retteten 28 Personen aus lebensbedrohlichen Lagen und betreuten 38 Personen nach Unfällen. Fünf Menschen mussten sie tot bergen.