600 Menschen treffen sich unangemeldet zu Demo

Wieder treffen sich mehrere Hundert Menschen, um in Illertissen in einem unangemeldeten Demozug durch die Stadt zu ziehen.

Auch an diesem Sonntag fanden sich 600 Personen gegen 14.30 Uhr im Bereich der Illertisser Hauptstraße ein, um anschließend bei einem gemeinsamen Spaziergang ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen kundzugeben. Das teilt die Polizei so mit. Der Spaziergang entlang der Staatsstraße 2031 sei friedlich verlaufen. Demonstrationen dieser Art finden in Illertissen aktuell jeden Sonntag statt. (AZ)

