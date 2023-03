Illertissen

64-Jähriger schlägt Kinder auf offener Straße: Jetzt steht die Strafe fest

Im Oktober 2022 wurden in Illertissen zwei Kinder auf offener Straße von einem 64-Jährigen geschlagen.

Plus Der Angriff auf zwei Kinder in Illertissen hatte viele Menschen bewegt. Kurz darauf war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Auf offener Straße soll im Oktober vergangenen Jahres ein 64-Jähriger in Illertissen zwei Kinder geschlagen haben. Nach Angaben einer Zeugin soll der Mann gleich mehrfach mit der flachen Hand zulangt haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Zwischenzeitlich sind die Ermittlungen in dem Fall, der damals viele Menschen in der Region bewegte, abgeschlossen und der 64-Jährige hat seine Strafe erhalten.

