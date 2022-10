Illertissen

64-Jähriger schlägt zwei Buben in Illertissen

Die Polizei Illertissen hat einen 64-Jährigen ermittelt, der zwei Buben in Illertissen geschlagen hat.

Eine Frau beobachtet in Illertissen, wie ein Mann einen Zwölfjährigen schlägt. Später stellt sich heraus, dass es an dem Tag noch so einen Vorfall gegeben hat.

In Illertissen hat ein Mann auf offener Straße zwei fremde Kinder geschlagen. Laut Polizeibericht meldete sich am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr eine Frau bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie ein Mann in der Friedrich-Ebert-Straße ein Kind mehrfach mit der flachen Hand schlug. Vor Ort fand die Streife zunächst nur den Zwölfjährigen, der den Beamten sagte, dass er geschlagen worden sei. Die Hintergründe der Vorfälle in Illertissen sind noch unklar Alsbald, so teilt die Polizei weiter mit, konnten die Beamten den 64-Jährigen ermitteln. Wie sich herausstellte, hatte er noch einen weiteren zwölf Jahre alten Buben geschlagen. Offenbar gab es bereits mittags Diskussionen zwischen dem Mann und den Kindern. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. (AZ)

