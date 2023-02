69-jähriger Lastwagenfahrer verstößt gegen Lenk- und Ruhezeiten

Bei der Kontrolle eines Sattelzugs nahe Illertissen fallen Beamten der Autobahnpolizei unter anderem Verstöße bei der Dokumentation der Fahrten auf.

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte des Gefahrguttrupps auf dem Parkplatz Tannengarten-West bei Illertissen einen ausländischen Sattelzug kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Mann am Steuer massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Durch geschicktes Wechseln der Tachoscheibe hatte er dies zu vertuschen versucht. Das teilt die Polizei mit. Zudem entdeckten die Beamten verschlissene Bremsscheiben am Sattelauflieger.

Polizisten untersagen 69-Jährigem die Weiterfahrt

Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt, bis er die erforderliche Ruhezeit erbracht und den Mangel an den Bremsen behoben hatte. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen sein im Ausland ansässiges Unternehmen ordneten die Polizisten jeweils eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich an. Gegen beide wird eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz erstattet und zur weiteren Bearbeitung an das Bundesamt für Logistik und Mobilität übermittelt. (AZ)