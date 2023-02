74-Jährige will nach Parkrempler in Illertissen zu Fuß fliehen

Gleich zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei am Wochenende in Illertissen. Jedes Mal sind aufmerksame Zeugen eine wichtige Unterstützung.

Gute Bilanz für die Polizei in Illertissen: Die Beamten konnten in den vergangenen Tagen zwei Unfallfluchten klären. Am Freitag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass eine Frau beim Ausparken ein Verkehrszeichen touchierte. Nachdem sie den Schaden begutachtet hatte, entfernte sie sich allerdings von der Unfallstelle, ohne den Schaden vorher gemeldet zu haben. Die Polizei fuhr deswegen zu der 52-jährigen Frau nach Hause. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro.

Am Samstag beobachteten Zeugen gegen 10 Uhr, wie eine 74-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Saumweg ausparkte. Dabei touchierte sie einen anderen geparkten Wagen. Die 74-jährige Frau wollte danach einfach wegfahren, konnte aber laut Polizeibericht von den Zeugen zum Anhalten bewegt werden. Als sie von den Beobachtern auf ihr Missgeschick aufmerksam gemacht wurde, versuchte sie, zu Fuß von der Unfallstelle zu fliehen. Dies konnten die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei nochmals verhindern. Der verursachte Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 2250 Euro. Die Frau erwartet eine Strafanzeige. (AZ)