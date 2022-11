76-Jähriger wird Opfer von Online-Betrugsmasche

Ein Mann aus dem Raum Illertissen hat einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf seinen Computer gewährt. Der Täter stahl ihm knapp 3000 Euro.

Ein 76-jähriger Mann aus dem Raum Illertissen ist im Internet Opfer einer Betrugsmasche geworden. Daher erstattete er am vergangenen Donnerstag Anzeige. Laut Polizeiangaben surfte der Mann am Vortag im Internet, als sich auf seinem Bildschirm eine Nachricht öffnete, in der ihm mitgeteilt wurde, dass sein Computer mit Viren befallen sei. Um weiteren Schaden zu verhindern, sollte der 76-Jährige eine Telefonnummer anrufen. Als er das tat, meldete sich ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter.

Polizei warnt vor gut geschulten Täterinnen und Tätern

Dieser verlangte von dem 76-Jährigen, dass er ihm Zugriff auf den Computer gestattet. Nachdem er das tat, buchte der unbekannte Täter in drei Transaktionen Geldbeträge auf ausländische Konten. Der Schaden liegt bei fast 2800 Euro. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und rät, niemandem einen Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren - egal, wie kompetent und überzeugend das Gegenüber erscheint.

Die Täter seien entsprechend geschult und gingen äußerst professionell vor, so die Beamten. Grundsätzlich könne jeder Opfer dieser Betrüger werden. Solche Telefonate sollten daher umgehend beendet und der Computer vom Internetzugang getrennt werden. Danach ist es ratsam, einen Fachmann aufzusuchen, der den PC auf Schadsoftware untersuchen kann. (AZ)