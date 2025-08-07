76 Schüler verlassen die Realschule mit dem Zeugnis der Mittleren Reife

Am Freitag, 25. Juli, wurden die Zehntklässler der Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen verabschiedet, musikalisch untermalt durch das Schulorchester und den Lehrerchor. Nach einer Begrüßung durch die Schulleiterin Stefanie Mayer verdeutlichte Bürgermeister Jürgen Eisen die Bedeutung des Realschulabschlusses für das weitere Leben. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Silke Wiker-Wohlhöfler verabschiedete die Schüler, bevor Alba Sadrihajdari und Sophie Jahn stellvertretend für die Absolventen die Schulzeit Revue passieren ließen. Anschließend folgte die Vergabe des Schulpreises für besonderes Engagement, der dieses Jahr an drei Schüler vergeben wurde, Tom Salzmann, Simon Groß und Julian Bischof. Anschließend wurden die Schüler, die aufgrund eines Notendurchschnittes von 2,0 oder besser im Abschlusszeugnis eine Belobigung erhalten, durch Frau Mayer geehrt: Simon Wanke, Laurin Huber, Sophie Jahn, Vanessa Häfele, Christian Reiser, Jannik Wanke, Christoph Schindler, Linus Böhm, Finja Reisch, Leonie Zell (10a), Julia Bischof, Tom Salzmann, Simon Groß, Samantha Schirmagg, Samuel Kächler (10b), Ronja Imhoff, Manda Ianis, Alexandru Badeca, Alina Hlyzov, Silas Christeleit, Manuel Stang, Oliver Zinke und Finja Imhoff (10c), die gleichzeitig Jahrgangsbeste war. Schließlich konnten die Klassenleiter an alle ihre Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, das Zeugnis der Mittleren Reife überreichen.

10a: Linus Böhm, Constantin Butzbach, Alice Capocasale, Vitus Cöster, Raphael Dossenberger, Vanessa Häfele, Laurin Huber, Sophie Jahn, Noah Kukofka, Nico Landthaler, David Linder, Jonas Miller. Theodor Möck, Tim Mudrak, Julia Parschan, Finja Reisch, Christian Reiser, Niklas Rolle, Nico Schätz, Christoph Schindler, Leon Schöffel, Leon Staiger, Loris Thaqi, Niklas Tischer, Manfred Trunk, Jannik Wanke, Simon Wanke und Leonie Zell.

10b: Melih Akin, Ayman Bald, Julian Bischof, Marc Bittermann, Lukas Blessing, Arda Ersoy, Fabienne Foddis, Simon Groß, Tim Haas, Anna Höld, Samuel Kächler, Tia Litzinger, Max Mayer, Tom Salzmann, Petra Sastic, Mihael Saveski, Selina Scheifel, Samantha Schirmag, Amelie Schuhmacher, Franziska Seitz, Ibrahim Sönmez, Celine Trautwein, Johannes Vill, Melina Weithmann, Pia Wößner und Hannah Zimmermann.

10c: Semih Akan, Alexandru Badeca, Larina Berg, Sarah Brehmer Silas Christeleit, Lea Fahrendholz, Abeer Hamza, Alina Hlyzov, Jan Hubert, Finja Imhoff, Ronja Imhoff, Noemi Jutz, Nico Köhler, Ianis Manda, Sandu Muntean, Alba Sadrihajdari, Marvin Leon Schöpf, Manuel Stang, Philipp Staudenhechtl, Lilli Witrahm, Yunus Yilmaz und Oliver Zinke.

