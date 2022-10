77-Jährige fährt Postauto an und flüchtet

Eine Autofahrerin schrammt am Mittwoch ein Postfahrzeug in Illertissen und fährt davon. Der Postbote notiert sich jedoch das Kennzeichen der Flüchtigen.

In Illertissen hat eine 77-jährige Autofahrerin ein Postauto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, saß ein Postbote mittags in seinem Wagen als er ein Geräusch hörte und sein Fahrzeug kurzzeitig wackelte. Kurz darauf fuhr ein Auto mit Vollgas vorbei. Am Wagen entdeckte der Postbote dann einen frischen Schaden und informierte die Polizei.

Anhand des Kennzeichens, das sich der Mann gemerkt hatte, trafen die Beamten der Polizei Illertissen eine 77-Jährige an ihrer Wohnadresse an. Ihr Auto ermittelten sie im Rahmen der Überprüfung als Unfallfahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. (AZ)