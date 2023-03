78-Jähriger fährt von Grundstück und kollidiert mit anderem Auto

Ein Mann will in Illertissen mit seinem Fahrzeug rückwärst ein Grundstück verlassen. Dabei übersieht er ein anderes Auto. Es kommt zur Kollision.

Ein 78-jähriger Autofahrer ist in Illertissen von einem Grundstück rückwärts in die Haupstraße eingefahren. Dabei stießen das Auto des Mannes und das Fahrzeug einer Frau, die aus Richtung Bahnhof kam, zuammen. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montagvormittag.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro. Zunächst widersprachen sich die Angaben der Beteiligten mit Blick auf das Unfallgeschehens. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet. Die Beamten leiteten gegen den 78-Jährigen daraufhin ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)