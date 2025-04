850 Schüler sammeln in Illertissen Müll

Anderer Leute Müll aufzusammeln ist inzwischen zu einer wiederkehrenden Notwendigkeit geworden. Um damit den Bauhof nicht allein zu lassen, hat die Stadt Illertissen kürzlich zum Müllsammeln aufgerufen. Sie stellte Müllsäcke und Zangen bereit, der Abfallwirtschaftsbetrieb übernahm die kostenlose Entsorgung. 850 Schüler und Schülerinnen aus dem gesamten Stadtgebiet, darunter auch die ganze Erhard-Vöhlin-Mittelschule, machten mit.

Ärger über Schnapsflaschen in freier Natur

Sie würden sich der Umwelt zuliebe engagieren, sagen sie. So berichtet Phillip Mühlberger von zahllosen Zigarettenkippen, E-Zigaretten oder auch Drogenmissbrauchsrelikten, die er zusammengeklaubt hat, und Elio Piergiovanni ärgerte sich über die vielen rücksichtslos in der Natur hinterlassenen Alkohol- und Schnapsflaschen. Raphael Grimm wiederum wunderte sich über die Menge an leeren Patronenhülsen. Ob die von Softair-Waffen stammen?

Eine Schule sammelte allein zehn Säcke Müll

Ihr Sammelgebiet umfasste die Illerau sowie Straßen und Wohngebiete bis zur Bahnlinie. Zehn Säcke Müll kamen so zusammen. Die wohlverdiente Vesper im Anschluss spendierte eine örtliche Bank und so war die freiwillige Aktion rund. Mit auf dem Bild Rektorin Monika Scherzer (links) sowie die Lehrer Florian Pfeiffer und Tizian Ehrmann (von rechts).