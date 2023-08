Illertissen

90. Geburtstag in Illertissen: Der ehemalige Polizist mag keine Krimis

Eitel Matthies, als ehemaliger Polizist in Illertissen kein Unbekannter, freut sich über die Glückwünsche der Dritten Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedl zum 90. Geburtstag.

Plus Eitel Matthies wird 90 und führt seine gute Gesundheit auf seinen früheren Beruf zurück. Als Polizeibeamter hat er nicht nur in Illertissen viel erlebt.

Von Regina Langhans

Der rüstige Senior liebt seinen Garten, die Stadt Illertissen als Alterswohnsitz und behauptet, sein Beruf habe ihn fit gehalten. Man mag es dem jung gebliebenen 90-Jährigen, der am Mittwoch Geburtstag gefeiert hat, gerne glauben. Zum täglichen Programm gehören für Eitel Matthies neben der Arbeit rund ums Haus auch die Nachrichten im Fernsehen, doch wenn Krimis und Verbrecherjagden über den Bildschirm laufen, schaltet der ehemalige Polizeibeamte aus.

Die Darsteller solcher Serien würde er gerne mal mit der Realität konfrontieren, wie einem zumute werde beim Anblick von Leichen, denen die Namensschildchen an den großen Zeh gebunden sind. „Das waren Menschen, die gelebt haben“, gibt Matthies sehr emotional zu bedenken. In Filmen drehe es sich immer nur um die Leichen. Als schlimmstes Erlebnis ist ihm ein Unfall mit drei Toten bei Kellmünz in Erinnerung geblieben. „Damit muss ein Polizist klarkommen können, ansonsten sollte er besser den Beruf wechseln“, sagt er ohne Umschweife.

