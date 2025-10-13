Mit 95 noch viel unterwegs: Auf ihr arbeitsreiches Leben blickt Maria Glas zufrieden zurück

Als ältestes Mitglied in Frauenbund und Kolpingsfamilie und langjährige Teilnehmerin am Seniorenturnen nimmt Maria Glas nach wie vor am öffentlichen Leben in Illertissen teil. Es wurde ihr nichts geschenkt, im Gegenteil. Und dennoch blickt die aufgeweckte Seniorin, die sich in guter Obhut von Tochter Gerlinde weiß, in Zufriedenheit auf ihr arbeitsreiches Leben zurück. Den 95. Geburtstag feierte sie im Kreis ihrer vier Kinder und vier Enkelkinder sowie dreier Urenkel.

Maria Glas kam 1930 in Babenhausen zur Welt und ging dort sowie nach dem Umzug der Familie Februar 1939 in Illertissen zur Schule. Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, sodass Maria Glas in der Kriegs- und Nachkriegszeit aufwuchs. So besuchte sie das Gymnasium in Memmingen, bis die Mutter ihre Unterstützung brauchte, der Vater wurde in den Krieg eingezogen und kam nicht mehr zurück. Ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau absolvierte sie in Bad Reichenhall, musste zurück nach Illertissen und konnte dann nochmals in ihrem Beruf in Bad Hindelang arbeiten. Im Alter von 22 Jahren heiratete sie 1953 ihren Mann Johann Glas. Von da an setzte sie ihre ganze Kraft für die Familie und den 1960 begonnen Hausbau im Auer Viertel ein. Im eigenen Heim mit großem Garten kommt sie bis heute gut zurecht

Arbeit, Familie und Optimismus prägten das Leben von Maria Glas in Illertissen

Wenn die Seniorin von ihrer Zeit als Mutter und Hausfrau erzählt, spricht trotz allem Zufriedenheit aus ihr. Sie managte das Familienleben, während ihr Mann im Zwei- oder Dreischichtbetrieb bei der Firma Wieland in Vöhringen arbeitete, und verdiente noch mit Putzen und Bügeln ihr eigenes Geld: „Ich habe meine Ziele erreicht“, sagt sie. Diese hießen, ihren Kindern Schule und Studium so zu ermöglichen, wie es ihnen entsprach und ihr selbst verwehrt war. Zu finanzieren galt es etwa Bahnfahrkarten oder Studentenwohnungen. Etwaige Zweifel innerhalb der Familie, sich womöglich zu übernehmen, räumte sie mit großem Optimismus aus: „Ich dachte immer, das schaffen wir schon.“

Dabei hätte das Leben der stets auf Selbstständigkeit bedachten Seniorin auch anders verlaufen können. „Ja, ich habe das Arbeiten und Sparen gelernt, aber rückblickend denke ich mir, so schlimm war es doch gar nicht“ meint sie und lächelt. Vom eigenen Geld konnte sie sich auch mal selbst etwas Schönes kaufen. 63 Jahre war sie verheiratet, dann starb ihr Mann 2016 im 90. Lebensjahr. Maria Glas ist dankbar über ihre gute Gesundheit im hohen Alter, kann immer noch in die Kirche gehen oder regelmäßig unsere Zeitung lesen. Ihr Vater fiel 1945 noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Westpreußen. So empfindet sie die lange Friedenszeit in Deutschland als einen Segen.