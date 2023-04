A7: Zwei Fahrspuren sind nach Unfall gesperrt

Weil bei einem Auffahrunfall Treibstoff ausgelaufen ist, musste die Autobahnmeisterei mit einem Spezialreinigungsfahrzeug anrücken. Es bildete sich ein langer Stau.

Ein Auffahrunfall hat am Samstag auf der A7 bei Illertissen einen rund fünf Kilometer langen Stau verursacht. Die Polizei berichtet: Am Vormittag herrschte in Richtung Norden lebhafter Verkehr. Ein 51-jähriger Fahrer eines Volvo musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 22-Jährige konnte mit seinem VW Caddy jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal ins Heck des Volvo. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der VW Caddy wurde durch den Aufprall jedoch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Es liefen Betriebsstoffe aus, die durch den nachfolgenden Verkehr über mehrere Meter verteilt wurden. Die Autobahnmeisterei Vöhringen musste die Fahrbahn daher mit einem Spezialfahrzeug reinigen. Beide Fahrstreifen waren dazu drei Stunden gesperrt, der Verkehr konnte noch über den Standstreifen fließen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. (AZ).