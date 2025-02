Abriss der Illertisser Sparkasse beginnt – so sehen die Planungen für den Neubau aus

Die Sparkasse Neu-Ulm–Illertissen beginnt Ende Februar mit dem Abriss ihrer alten Zentrale in Illertissen. Die Rückbauarbeiten sind Teil des Bauprojekts Sparkassen-Karree. Auf dem rund 8.000 Quadratmeter großen Gelände im Herzen der Stadt entstehen Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeeinheiten. Die Sparkassen-Geschäftsstelle ist bereits Ende 2024 aus dem alten Bestandsgebäude in die neue Hauptgeschäftsstelle in der Ulmer Straße mit neugestaltetem Kunden- und Selbstbedienungsbereich umgezogen.

„Wir freuen uns über den Start des Bauprojekts und auf die Entstehung eines völlig neuen Bereichs für Leben, Wohnen und Arbeiten inmitten von Illertissen“, wird Vorstandsvorsitzender Oliver Haecker in einer Mitteilung zitiert. An der Hirschkreuzung, wo Ulmer Straße und Hauptstraße aufeinandertreffen, entsteht ein Gebäudeensemble mit einem breiten Angebot aus Dienstleistung, Büro, Gewerbe und innerstädtischem Wohnen. Hier werden das Landratsamt Neu-Ulm und das Bürgerbüro der Stadt Illertissen einziehen und damit einen Anlaufpunkt für zahlreiche Leistungen des Landkreises und der Stadt Illertissen bieten. Bürgerinnen und Bürger sollen den gleichen Ort aufsuchen können, egal ob sie ein neues Autokennzeichen oder einen neuen Personalausweis beantragen. Der Eingangsbereich hierfür entsteht an einem neu geschaffenen Platz direkt an der Hirschkreuzung.

Abriss der Sparkasse Illertissen: Neues Wohn- und Gewerbeprojekt geplant

Im Hof des Areals sind drei Punkthäuser für innerstädtisches Wohnen und ein zweigeschossiger Flachbau mit begrünter Fassade geplant. Das Dach des Gebäudes wird mit Bäumen, Stauden und Blühwiesen begrünt. Es soll damit einen Beitrag für das Kleinklima der Stadt leisten und die Artenvielfalt unterstützten. In einer Pressemitteilung kündigt die Sparkasse außerdem an, dass auf dem Gelände umfangreich Flächen entsiegelt und Fassaden und Gebäude begrünt. Das Ensemble werd ausschließlich mit regenerativen Energien mittels Grundwasserwärmepumpe beheizt, heißt es.

Insgesamt entstehen weitere Gewerbeeinheiten und Büroflächen mit rund 1200 Quadratmeter, die vermietet werden. Interessierte können sich bei der Sparkasse vormerken lassen. Zudem entstehen 23 Wohneinheiten mit Wohnflächen von 60 bis 130 Quadratmetern.

Während des Rückbaus des Bestandsgebäudes sind die Parkmöglichkeiten eingeschränkt. Es werde vereinzelt Stellplätze vor der Geschäftsstelle der Sparkasse geben, kündigt das Kreditinstitut an. Beim Rückbau sollen rund 80 Prozent des Materials recycelt werden, um Ressourcen und Umwelt zu schonen. Bereits im Vorfeld hat die Sparkasse nach eigenen Angaben auf eine nachhaltige Verwendung des Altbestandes geachtet. So wurde Inventar aus dem Sparkassen-Gebäude an Vereine und Einrichtungen in der Region gespendet. Die vorhandene PV-Anlage und der Carport wurden abgebaut und werden weiterverwendet. (AZ)