Acht neue Ladesäulen für E-Autos in Illertissen

Illertissen baut die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos weiter aus und setzt dabei auf die Lechwerke (LEW): Verteilt über das Stadtgebiet hat LEW im Auftrag der Stadt insgesamt acht Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten installiert. An jeder Station können gleichzeitig zwei Elektrofahrzeuge mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt geladen werden. „Mit der Erweiterung der Ladeangebote sichern wir den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Gästen den Anschluss an die Verkehrswende“, wird Bürgermeister Jürgen Eisen in einer Mitteilung zitiert. „Elektromobilität wird ein Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität sein. Deshalb verdichten wir die öffentliche Ladeinfrastruktur im Stadtzentrum und bis in unsere Stadtteile hinein.“



Die neuen Wechselstrom-Ladestationen in Illertissen stehen auf dem Rathausparkplatz an der Vöhlinstraße 5, am Parkplatz beim ZOB an der Bahnhofstraße, beim Vöhlinschloss auf dem Parkplatz an der Schlossallee, auf dem Parkplatz der Gemeindehalle Jedesheim am Anger sowie im Stadtteil Au bei der Sporthalle an der Josef-Forster-Straße und in Tiefenbach bei der Gemeindehalle am Graf-Kirchberg-Weg. Außerdem hat LEW beim Freizeitbad Nautilla an der Gottfried-Hart-Straße zwei Ladestationen mit insgesamt vier Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge errichtet. (AZ)

