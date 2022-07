Vorsicht, Wild: Derzeit kracht es besonders oft auf den Straßen

Lokal Rehe, Füchse und Hasen sind dieses Jahr besonders aktiv. Die Polizei Illertissen registriert zahlreiche Unfälle. Wann Fahrer besonders wachsam sein sollten.

Von wegen scheues Reh: Derzeit sind die Wildtiere alles andere als zurückhaltend und zeigen sich häufig auch am Straßenrand. Bei der Polizei tauchen die Tiere ebenfalls auf - als Teil der Unfallstatistik, die in diesem Jahr auffällig viele Wildunfälle ausweist. Die Hochphase der Aktivität hat allerdings gerade erst begonnen.