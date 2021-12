Illertissen

18:30 Uhr

Adler, Baywa und Bürzle-Haus: Das große Bauen geht 2022 in Illertissen weiter

Plus Viel hat sich schon im Jahr 2021 getan. Bürgermeister Jürgen Eisen gibt einen Ausblick auf die nächsten Monate, in den viel umgesetzt und geplant werden soll.

Von Rebekka Jakob

Illertissen wächst - das hat sich dieses Jahr nicht nur in der Entwicklung der Einwohnerzahlen gezeigt, sondern auch an den vielen Bauprojekten, die in Angriff genommen und teilweise schon vollendet wurden. Auch im neuen Jahr werden Kräne, Bagger und Betonmischer den Alltag an vielen Stellen im Stadtgebiet prägen. Bürgermeister Jürgen Eisen hat im Gespräch mit unserer Redaktion verraten, was sich 2022 alles tun soll in Illertissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

