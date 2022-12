Illertissen

16:46 Uhr

Adventsmusik im Vöhlinschloss: Konzert findet zum 40. Mal statt

Im Ambiente der Rokokokapelle des Vöhlinschlosses in Illertissen hat sich in vier Jahrzehnten ein ganz besonderes Konzertformat jeweils kurz vor Weihnachten etabliert.

Plus Streichensemble und Solisten unter Günther Luderer bieten in Illertissen Barockmusik "zum Anfassen". Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Publikum begeistert.

Mit einem "Best-of" aus vier Jahrzehnten geistlicher Abendmusik zum vierten Advent wollte Günther Luderer 2020 das Publikum in der Vöhlinkapelle in Illertissen erfreuen. Daraus wurde nichts. Pandemiebedingt haben die Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin erst heuer den Erfolg dieses Konzertformats knapp vor Weihnachten nachgefeiert. Für das Konzert hatte Luderer, gebürtiger Illertisser, musikalischer Leiter und Konzertmeister des Streichensembles, gern gehörte Klassiker aus dem Repertoire gezaubert. Im Ambiente der Rokokokapelle wurden sie akustisch wie optisch zum nicht alltäglichen Genuss.

