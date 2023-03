Ärger mit der Bahn: Landratsamt zieht bei Sperrung die Notbremse

Plus Bei der Sanierung des Übergangs Aumühle in Illertissen hat sich die Bahn nicht an eine Vereinbarung gehalten. Wie das Landratsamt reagiert und was dann passierte.

Illertissen und die Bahnübergänge – das ist ein Thema für sich. Das lange Warten, bis die Schranke endlich wieder aufgeht, haben schon die meisten mitgemacht, die sich in der Stadt zu Fuß, mit dem Rad oder Auto bewegen. Jetzt gibt es aber neuen Ärger rund um die Gleisüberquerung – denn die Bahn hat derzeit mehrere Übergänge im Stadtgebiet für Sanierungsarbeiten gesperrt – und sich offenbar nicht an eine Vereinbarung mit der Stadt gehalten.

Bernd Hillemeyr, Leiter des Tiefbauamts bei der Stadt Illertissen, ist richtig sauer deswegen. Und nicht nur er: Auch die Zuständigen im Landratsamt Neu-Ulm als Genehmigungsbehörde für die Sperrung der Übergänge ärgern sich über die Deutsche Bahn. So sehr, dass das Landratsamt am Freitag kurzfristig die Genehmigung für die Sperrung am Übergang Aumühle zurückgezogen hat. Was ist da passiert?

Fußgänger und Radfahrende sollten tagsüber den Übergang nutzen können

Seit Anfang der Woche läuft die Sperrung des Übergangs, ebenso wie am Übergang in der Auer Straße. Allerdings sollte es bei der Aumühle eine wichtige Einschränkung geben: "Bei der Genehmigung der Sperrung des Bahnübergangs Aumühle war auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt Illertissen aufgenommen worden, dass tagsüber eine Querung für Fußgänger und Radfahrer möglich sein muss", erklärt Hillemeyr. "Am Donnerstag war dann ein Kollege von uns draußen, um die Baustelle zu begutachten. Dabei hat er festgestellt, dass der Übergang komplett gesperrt wurde." Auch Radfahrer und Fußgänger konnten ihn nicht überqueren. "Dafür hat sich in der Nähe des Übergangs schon ein Trampelpfad gebildet", so der Leiter des Tiefbauamtes. Offenkunding hatten Fußgänger den gefährlichen Weg über die Gleise genommen.

Die Stadt hatte die Bedingung laut Hillemeyr besonders wegen der Schulkinder gestellt. Denn ein Umweg zum nächsten freien Bahnübergang wäre an dieser Stelle unfassbar lang. Die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler stattdessen die gefährliche Abkürzung über die Gleise nehmen würden, hatte man im Rathaus von Anfang an gesehen. Das Landratsamt sah das auch so und erteilte die Genehmigung nur mit der von der Stadt gewünschten Auflage – und die Bahn beziehungsweise das von ihr beauftragte Unternehmen habe auch zugesagt, sich daran zu halten. Umso größer war nun der Ärger bei den Verwaltungen, als sie feststellen mussten, dass das Gegenteil der Fall war.

Die Begründung der Bahn: Zu wenig Personal für die Absicherung

Die Begründung der Bahn, warum man sich nicht an die Vereinbarung halte, gefiel der Stadt und dem Landratsamt keineswegs. "Auf Nachfrage durch das Landratsamt wurde von der ausführenden Firma beziehungsweise der Deutschen Bahn lapidar erklärt, dass wegen eines Personalausfalls die Absicherung der Querung nicht möglich sei. Es wurde aber nicht für notwendig erachtet, das Landratsamt oder die Stadt darüber zu informieren", sagt Hillemeyr. Die Reaktion des Landratsamts fiel prompt aus: Weil wesentliche Auflagen nicht eingehalten wurden, hat das Landratsamt die Genehmigung am Freitag mit sofortiger Wirkung zurückgezogen.

Das zeigte offenbar sofort Wirkung: Am Freitagvormittag waren bereits Mitarbeiter der Baufirma damit beschäftigt, den Übergang für Fußgänger und Radfahrer freizumachen. Sehr zur Freude von Bernd Hillemeyr und den zuständigen Stellen im Landratsamt, wo die Genehmigung damit wieder freigegeben wurde. "Dieser Schuss vor den Bug hat offenbar gewirkt."

Sanierung der Bahnübergänge in Illertissen und Bellenberg sorgt für Unmut

Das Thema Sanierung der Bahnübergänge war auch sonst offenbar holprig verlaufen. Die Bahn habe zunächst einen Zeitraum für die Sperrungen angegeben, den die Stadt auch veröffentlichte. Wie berichtet, hatte das Unternehmen dann wenige Tage vor dem Start angekündigt, dass die Sperrung länger dauern werde – bis zum Mittwoch, 29. März, sollen die Arbeiten jetzt dauern. Zwei Tage später hatte die Bahn den Zeitraum noch einmal um einige Stunden nach vorn verlängert.

Bis zu einem gewissen Grad hat der Illertisser Tiefbau-Chef dafür Verständnis. "Der Übergang Aumühle ist bei der Bahn als Notmaßnahme deklariert. Da kann es schon mal sein, dass die Arbeiten umfangreicher werden als zuerst gedacht." Doch die Kurzfristigkeit, mit der die Bahn überhaupt um eine Genehmigung ersucht hatte, fand er schon fragwürdig. "Die Bahn spricht immer davon, dass das Projekt seit drei Jahren geplant wurde. Dann frage ich mich aber schon, warum die Genehmigung erst zwei Wochen vor dem Start eingeholt wird."

Die Bauarbeiten sollen noch bis Mittwochabend dauern

Die Bauarbeiten seien schließlich für die Stadt und darüber hinaus ein großer Eingriff in die Mobilität. Auch die gleichzeitig stattfindende Sperrung in Bellenberg habe für Unmut gesorgt, weiß Hillemeyr. "Gerade die Schulbusse müssen große Umwege nehmen." Zumindest für den Schlussspurt der Bauarbeiten sollten ab Freitagmittag an der Aumühle Radfahrende und Fußgänger wieder freie Bahn haben. Wenn alles klappt wie geplant, ist ab Mittwoch, 20 Uhr, auch wieder in Bellenberg und der Auer Straße in Illertissen für alle freie Fahrt. So lange geht nämlich die offiziell genehmigte Sperrung.