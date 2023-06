Illertissen

Ärger um entfernte Menhire: Bürgermeister von Carnac wird bedroht

Illertissens Partnerstadt Carnac in der Bretagne ist in Frankreich in die Schlagzeilen geraten.

Plus Illertissens Partnerstadt in der Bretagne ist derzeit in Frankreich landesweit in den Schlagzeilen. Schuld daran ist eine Baugenehmigung für einen Baumarkt.

Sie sind das Wahrzeichen von Illertissens Partnerstadt Carnac: Die mehrere Kilometer langen Steinreihen, die Alignements, die den Ort an der Atlantikküste nicht nur für Touristen, sondern auch für Archäologen hochinteressant machen. Die Gemeinde mit knapp 4500 Einwohnern ist aktuell in Frankreich landesweit in die Schlagzeilen geraten. Es geht um Menhire abseits der berühmten Steinreihen Kerlescan, Le Menec und Kermario, die einem Baumarkt weichen mussten. Ein Hobbyarchäologe hatte deshalb Alarm geschlagen. Mittlerweile ist der Aufruhr so groß, dass Carnacs Bürgermeister Olivier Lepick sogar von der Polizei geschützt werden muss.

Wie die französische Zeitung Ouest France berichtet, wurde die Baugenehmigung für den Markt Mr Bricolage bereits im August 2022 erteilt, inzwischen sind die Bauarbeiten im Gange. 38 Menhire seien dafür mit Bulldozern plattgewalzt worden. Der bretonische Hobbyarchäologe Christian Obeltz schlug daraufhin Alarm und wandte sich an die Regionalzeitung. Die kleinen Menhire, die zwischen 80 Zentimeter und einem Meter hoch waren, stammten aus der Zeit zwischen 5480 und 5320 vor Christus, eine der Steinreihen soll seit mehr als 7000 Jahren an ihrem ursprünglichen Platz gestanden haben. Die Gemeinde hingegen sieht sich im Recht. Hinweise, dass es sich bei dem Bauplatz um eine bedeutsame Stätte handle, hätten nicht vorgelegen.

