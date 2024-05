Aktive Geschäftsfrau: Erika Thaller feiert 90. Geburtstag

Erika Thaller aus Illertissen ist 90 Jahre alt geworden. Erst kürzlich war sie Model für den aktuellen Prospekt von Illersenio.

"Wir rauf'n uns z'amm": Das ist das Lebensmotto von Erika Thaller aus Illertissen, die kürzlich ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Zu diesem Anlass besuchte die Zweite Bürgermeisterin Helga Sonntag sie, um im Namen der Stadt zu gratulieren.

Nach ihrem Lebensmotto lebte die Jubilarin auch. Geboren wurde sie in München. Als Geschäftsfrau war sie stets berufstätig und ist auch jetzt, im hohen Alter, noch immer aktiv. Mit Freude nutzt sie die zahlreichen Angebote der Tagespflege im Rosengarten, in der sie seit 2021 lebt. So stand sie zum Beispiel auch für den aktuellen Prospekt von Illersenio als Model zur Verfügung.

Wenngleich sich die Münchnerin anfangs mit dem Verständnis des schwäbischen Dialekts noch schwertat, fühlt sie sich inzwischen in Illertissen sehr wohl. Von ihrer Enkelin, die bei Illersenio arbeitet, und den weiteren Mitgliedern der Familie wird sie liebevoll umsorgt. (AZ)