Alkohol, Hitlergruß, Messer: Polizei muss beim Fasching in Au eingreifen

Der Faschingsumzug in Au verläuft laut Polizei "friedlich", danach aber kommt es mehreren Störungen. Darunter ein gezeigter Hitlergruß, stark alkoholisierte Jugendliche und Schläge gegen den Kopf.

In Illertissen-Au fand am Sonntagnachmittag der alljährliche Faschingsumzug statt. Zahlreiche Zuschauer kamen und postierten sich entlang der Umzugsstrecke ein. Nach dem Umzug wurde noch in einer Festhalle gefeiert. Die Polizeiinspektion Illertissen betreute die Veranstaltung mit eigenen Kräften und Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste aus Neu-Ulm. Während der eigentliche Faschingsumzug aus Sicht der Polizei "friedlich und geordnet" abgelaufen ist, sei es im Anschluss zu mehreren Störungen gekommen.

Gegen 16.30 Uhr wurde demnach ein 16-Jähriger mit deutlichen Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Atemalkoholtest sollen einen Wert von annähernd zwei Promille ergeben haben. Der Jugendliche wurde umgehend einem verständigten Elternteil übergeben. Gegen 17.30 Uhr seien zwei Männer in der Festhalle aufgefallen, die mehrmals den Hitlergruß zeigten. Der Sicherheitsdienst schritt ein und verständigte die Polizei. Beide Männer erhielten Platzverweise, gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.

Gegen 17.40 Uhr sei es zwischen zwei Männern zu einem Streit gekommen, im Zuge dessen ein Beteiligter seinem Kontrahenten ein Messer an den Hals hielt und ihm drohte. Polizeikräfte, die sich unweit des Geschehens aufhielten, wurden aufmerksam. Sie seien umgehend eingeschritten, heißt es. Das Messer sei sichergestellt worden. Der Aggressor habe eine Alkoholisierung von etwa einem Promille gehabt und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Ber bedrohte Mann blieb unverletzt.

Polizei beim Fasching in Au: Zwei Männer schlagen einen anderen Mann mehrfach gegen den Hinterkopf

Gegen 18.35 Uhr wurde ein Mann von zwei weiteren Männern mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen. Auch hier seien Polizeibeamte eingeschritten, jedoch sei ein Täter bis zum Eintreffen der Beamten geflüchtet. Gegen den verbliebenen Täter wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Identität des zweiten Täters wird derzeit ermittelt, heißt es.

Gegen 20.50 Uhr wurde ein amtliches Kennzeichen eines abgestellten Polizeifahrzeugs gestohlen. Der gleiche Täter habe ein weiteres Kennzeichen an einem anderen geparkten Polizeifahrzeug stehlen wollen. Das aber sei ihm nicht gelungen. Der Täter habe bei seinen Taten Spuren hinterlassen, die gesichert werden konnten und nun ausgewertet werden.

Über die gesamte Einsatzdauer hinweg hätten Beamte der Polizeiinspektion Illertissen Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Dutzend Minderjährige angesprochen und im Einzelfall näher kontrolliert. In nicht seltenen Fällen hätten Jugendliche alkoholische Getränke dabei gehabt, darunter auch hochprozentige Spirituosen. In diesen Fällen seien die Eltern verständigt worden. Darüber hinaus seien mehrere volltrunkene Personen zu beklagen gewesen, die durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden mussten. (AZ)