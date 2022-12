Alkoholisierter Mann missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Das Auto eines 27-Jährigen kollidiert mit einem anderen Fahrzeug in Illertissen. Es kommt es zu weiteren Zusammenstößen. Der Schaden beläuft sich auf 21.000 Euro.

Am vergangenen Montagnachmittag hat sich in Illertissen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben wollte ein 27-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Transporter von einem Parkplatz nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Autos, das auf der Ulmer Straße in südliche Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Unfallverursacher war alkoholisiert

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto über die komplette Fahrbahn geschoben. Der Fahrer eines VW Golf, der auf der Ulmer Straße in Richtung Norden unterwegs war, konnte dem über die Fahrbahn schlitternden Fahrzeug nicht mehr ausweichen. Beide Autos kollidierten frontal miteinander. Der Golf wurde durch den Aufprall wiederum zurückgeschleudert und landete in einem anderen Auto, das an einer roten Ampel wartete.

Die Polizisten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der unverletzt gebliebene 27-jährige Transporterfahrer nach Alkohol roch. Ein Test zeigte einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten brachten ihn zu einer Blutentnahme. Durch den Unfall haben sich zwei Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. (AZ)