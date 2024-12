Als die Illertisser Karpfen aus dem Martinsbrunnen fischten

Der Illertisser Weihnachtsmarkt ist wieder gewachsen, 49 Vereine, Firmen und Privatleute bieten Speisen und Getränke, weihnachtliche Waren und mehr an. Es sind mehr als doppelt so viele wie beim ersten offiziellen Christkindlesmarkt der Stadt: Am Samstag, 2. Dezember 1978, hatten 20 Mitglieder der Werbegemeinschaft Stände, Zelte und Buden auf dem Marktplatz aufgebaut. Die Veranstaltung lief so gut, dass sie spontan verlängert wurde. Die Tradition hat ihren Anfang aber schon früher genommen – und zwei Jahre vor besagtem Markt rief eine vorweihnachtliche Aktion Begeisterung hervor, die heute unvorstellbar wäre.

