Illertissen

vor 2 Min.

Als Nachbarskinder haben sie sich verliebt

Lydia und Viktor Mann an ihrem Hochzeitstag vor 50 Jahren. Für ihr Hochzeitsbild damals in Sibirien mussten sie in einem mit Blütenzweigen geschmückten Kleinlaster erst etliche Kilometer zum Fotografen fahren.

Plus Lydia und Viktor Mann aus Illertissen sind 50 Jahre verheiratet. Ihre Hochzeit steckte voller Rituale. Ihr Rezept für die glückliche Ehe: "Geduld und Liebe"

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Wenn das Ehepaar Mann in Illertissen von seiner Hochzeit 1973 in Sibirien erzählt, dann kommen sogleich die lustigen Rituale zur Sprache. An ihrer Wirksamkeit könnte etwas dran sein, zumindest haben Lydia, 68, und Viktor Mann, 73 Jahre, am 8. Juni in großer Zuneigung ihr goldenes Hochzeitsjubiläum gefeiert. Ihre beiden Töchter mit Familien bereiteten ihnen ein tolles Überraschungsfest.

Die verzweigte russlanddeutsche Großfamilie ist Ende des vergangenen Jahrtausends wieder in Deutschland heimisch geworden. Die Manns sind vor 27 Jahren umgesiedelt und seit 17 Jahren wohnen sie in Illertissen, nicht weit von den Töchtern entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen