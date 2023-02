Alte Sorten: Wer will einen Gratis-Obstbaum von der Stadt?

Die Stadt Illertissen verschenkt Obstbäumchen an Bürgerinnen und Bürger. Das steckt hinter der Aktion.

Streuobstwiesen gibt es in Illertissen schon so einige – kein Wunder, in der Garten- und Bienenstadt. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine Aktion gestartet, damit es noch mehr Obstbäume werden: Bei der Stadt gibt es Gratis-Obstbäumchen. Dazu gibt es aber eine Bedingung.

Im Zuge des Programms "Streuobst für alle" verschenkt die Stadt Illertissen Obstbäume an die Bürgerinnen und Bürger. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung um alte und erhaltenswerte Arten aus dem Landkreis Neu-Ulm, die im Zuge eines Leader-Projektes gefunden und wiederentdeckt wurden.

Wer ein Bäumchen will, muss Bedingungen erfüllen

Wer eines der Bäumchen haben will, muss allerdings Bedingungen erfüllen: Gepflanzt werden muss es im Stadtgebiet Illertissen – und es muss mindestens zwölf Jahre lang am gewählten Standort stehen bleiben. Wer diese Bedingungen erfüllen kann, kann sich mit einem Foto vom vorgesehenen Standort (am besten mit einem Bild vom Pflanzloch, in das der Baum gesetzt werden soll) bei der Stadt Illertissen melden. Bei den Bäumchen handelt es sich um Hochstämme mit einer Stammhöhe von mindestens 140 Zentimetern. Deswegen sollte der Standort entsprechend gewählt werden.

Bäume gibt es, solange der Vorrat reicht. Bewerbungen sind noch bis einschließlich 24. Februar möglich. Klimaschutzmanager Simon Ziegler nimmt sie entgegen, erreichbar ist er per E-Mail an simon.ziegler@illertissen.de. (rjk)