Dieb stiehlt Geldbörse im Linienbus von Illertissen nach Altenstadt

Eine unbekannte Person entwendet ein Portemonnaie, in dem sich schätzungsweise 200 Euro befanden. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise.

Eine unbekannte Person hat in einem Linienbus eine Geldbörse entwendet und so schätzungsweise 200 Euro erbeutet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 13.30 und 14.30 Uhr. Das Portemonnaie war im Fahrerbereich abgelegt. Der Bus war zu der Zeit auf der Strecke Illertissen-Jedesheim-Illereichen-Altenstadt unterwegs. Die Illertisser Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)