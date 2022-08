Illertissen/Altenstadt

06:00 Uhr

Die Müll-Reform im Landkreis wird für die teilnehmenden Kommunen teurer

Lokal Elf Kommunen haben sich im Landkreis Neu-Ulm für eine Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben ausgesprochen. Darum erhöhen sich nun die Kosten.

Von Laura Mielke

Die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm hat für lange Diskussionen in den Städten und Gemeinden gesorgt. Darum verschiebt sich die Umsetzung des Vorhabens weiter nach hinten. Von den ursprünglich 14 beteiligten Kommunen haben sich letztlich elf für das Konzept ausgesprochen. Das hat Auswirkungen auf die Kosten. In den jüngsten Sitzungen des Illertisser Stadtrates und des Altenstadter Marktgemeinderates war dies erneut Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen